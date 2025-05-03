Администрация Можайского округа провела встречу с участниками СВО и их семьями

В Можайском культурно-досуговом центре прошел очередной прием в формате выездной администрации. На встрече собрались профильные специалисты, юристы, нотариусы, участники специальной военной операции и их родственники.

Как рассказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, администрация старается обеспечить для бойцов и членов их семей максимально комфортные условия.

«И такой выездной формат встреч этому способствует. Все специалисты собрались в одном месте, что позволило людям получить необходимые консультации», — добавил руководитель муниципалитета.

Чаще всего участники спецоперации и их близкие задавали вопросы по темам жилищно-коммунального хозяйства и газификации. Помимо этого, их интересовала возможность получения земельных участков.

На вопросы собравшихся ответили профильные специалисты, представители юридического и нотариального сообщества, а также руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев и социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Все озвученные на встрече обращения обработают, ответ по ним предоставят в самое ближайшее время.