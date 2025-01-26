Администрация Лосино-Петровского провела встречу с участниками СВО и их семьями
Первая в Подмосковье встреча администрации округа с участниками специальной военной операции и членами их семей в формате «выездной администрации» прошла в Лосино-Петровском. На мероприятии обсудили меры социальной поддержки бойцов и их близких.
Встречу провел глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. На вопросы горожан отвечали также его заместители, руководители структурных подразделений, депутаты, социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» и представители военного комиссариата по городским округам Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Звездный городок.
Как рассказал Сергей Джеглав, раньше формат таких встреч был проще: специалисты приезжали в семьи и решали вопросы в индивидуальном порядке. Однако, не всегда это удобно: иногда не позволяют жилищные условия или необходимо решить несколько многопрофильных задач одновременно.
«Поэтому сегодня мы подумали, что возможно в формате „выездной администрации“, когда присутствуют все профильные специалисты и заместители по направлениям, было бы правильно пригласить всех желающих из семей ребят, которые сейчас воюют на юге нашей страны», — добавил руководитель муниципалитета.
Жители спрашивали о выплатах, льготах и других мерах поддержки, а также о возможности оказания юридической помощи по оформлению всех необходимых документов. Часть вопросов решили на месте, некоторые случаи требовали взаимодействия с различными ведомствами, их взяли на контроль.
«Сегодня, спасибо за такую возможность, которую предоставили. Не записываться. Что бы мы все могли подойти и решить вопросы, которые нас интересовали и интересуют в течении какого-то времени», — поделилась супруга бойца специальной военной операции Алиса Штэфан.
Как отметил депутат Государственной думы Александр Толмачев, формат таких встреч с участниками специальной военной операции и их родственниками очень эффективный, его могут использовать коллеги из других муниципалитетов.