Администрация Лосино-Петровского провела встречу с участниками СВО и их семьями

Первая в Подмосковье встреча администрации округа с участниками специальной военной операции и членами их семей в формате «выездной администрации» прошла в Лосино-Петровском. На мероприятии обсудили меры социальной поддержки бойцов и их близких.

Встречу провел глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав. На вопросы горожан отвечали также его заместители, руководители структурных подразделений, депутаты, социальный координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» и представители военного комиссариата по городским округам Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Звездный городок.

Как рассказал Сергей Джеглав, раньше формат таких встреч был проще: специалисты приезжали в семьи и решали вопросы в индивидуальном порядке. Однако, не всегда это удобно: иногда не позволяют жилищные условия или необходимо решить несколько многопрофильных задач одновременно.

«Поэтому сегодня мы подумали, что возможно в формате „выездной администрации“, когда присутствуют все профильные специалисты и заместители по направлениям, было бы правильно пригласить всех желающих из семей ребят, которые сейчас воюют на юге нашей страны», — добавил руководитель муниципалитета.