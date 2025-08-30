Администрация Лосино-Петровского провела встречу с семьями участников СВО

Встреча в формате выездной администрации прошла в Лосино-Петровском. В ней приняли участие родственники военнослужащих округа.

Мероприятие прошло в школе на улице Чехова. Участниками стали около 40 жителей.

Детей поздравили с наступающим Днем знаний. В этом году при поддержке местного самоуправления, депутатов, предпринимателей и окружного отделения партии «Единая Россия» удалось помочь собрать в школу 14 ребят, чьи отцы служат в хоне СВО. Им вручили рюкзаки со школьными принадлежностями.

Все желающие смогли задать вопросы профильным специалистам администрации. Они касались улучшения жилищных условий, а также помощи в трудоустройстве.

«Социализация — важная составляющая жизни любого человека. В округе много производств, где нужны люди рабочих специальностей. Участникам СВО также будет оказана поддержка в государственном фонде „Защитники Отечества": тем, кто выразил готовность осваивать новую специальность была направлена заявка на переобучение», — прокомментировали в пресс-службе Лосино-Петровского городского округа.