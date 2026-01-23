Администрация Лосино-Петровского провела встречу с семьями бойцов СВО

Рабочая встреча по вопросам поддержки семей участников специальной военной операции прошла 22 января. На ней разобрали ключевые и частные вопросы.

На встрече, посвященной поддержке 380 семей округа, 20 из которых — многодетные, присутствовали глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав, профильные специалисты, депутаты, ветераны, члены семей военнослужащих и руководители общественных организаций. Совместно обсудили итоги ушедшего года и планы на будущее, координацию усилий по оказанию всесторонней помощи.

Руководители ключевых организаций — местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, Центра поддержки «Мы Рядом» и фонда «Защитники Отечества» — отчитались о проделанной работе. Речь шла о регулярных гуманитарных отправках на передовую, организации досуга для детей и жен бойцов, а также юридической, социальной и бытовой поддержке семей.

Сергей Джеглав подчеркнул, что все присутствующие могут обратиться за помощью к руководителям организаций. Он также озвучил контакты ключевых структур: руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов Алексея Трегубова — 8 (966) 059-28-98, руководителя Центра поддержки «Мы Рядом» Алисы Штефа — 8 (968) 508-07-38 и социального координатора Фонда «Защитники Отечества» Алиферовой — 8 (916) 986-17-75.

Отдельно обсудили работу по увековечению памяти погибших героев и патриотическому воспитанию молодежи с участием ветеранов. В завершение встречи разобрали частные обращения участников.