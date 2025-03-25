Администрация Лобни провела прием для бойцов СВО и их семей
Выездная встреча прошла в лицее «Авиатика». В ней участвовали глава городского округа Анна Кротова, ее заместители, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, здравоохранения и правоохранительных органов.
Участники мероприятия также смогли задать свои вопросы руководителям регионального отделения фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и депутату Государственной думы Ирине Родниной.
В городском округе активно работают Центр поддержки военнослужащих и членов их семей и отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое возглавляет фронтовик Александр Бронников. Только в прошлом году в зону проведения специальной военной операции лобненские волонтеры ездили 19 раз. Бойцам везут генераторы, квадрокоптеры, одежду, медикаменты и продукты, а в акциях по сбору гуманитарной помощи принимают участие десятки общественных организаций и тысячи горожан. С родными и близкими солдат и офицеров всегда на связи специалисты городской администрации, а встреча в расширенном формате помогает не только решить многие вопросы, но и еще лучше понять, что волнует людей.
«У нас, к сожалению, иногда бывает, что человек сам тыркается-тыркается, преграды какие-то преодолевает. Потом уже приходит к нам с килограммами обид и сожалений. Вот чтобы этого не случилось, мы поэтому и говорим: обращайтесь. Мы будем это все решать, принимать законы, будут какие-то положения, а где-то это можно решить буквально в одно касание», — отметила Ирина Роднина.
Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства участников спецоперации. Военнослужащие возвращаются с фронта и не всегда сразу могут найти себя в мирной жизни. Исполняющий обязанности заместителя главы Лобни Александр Ильин — ветеран СВО и участник программы «Время героев». Проблемы бойцов ему близки и понятны, а опыт помогает находить оптимальные решения.
«Мне как военнослужащему было бы интересно уточнять некоторые детали у приглашенных специалистов. По некоторым вопросам, где наших знаний и компетенций не хватает. Все-таки мы, скажем так, сосредоточены на знании военного ремесла. Теперь я рад, что могу помочь своим друзьям и боевым товарищам уже со стороны чиновничества, и надеюсь, что этот опыт и знания будут востребованы», — заявил Александр Ильин.
Участники встречи спрашивали о выплатах и льготах, а также о возможности оказания юридической помощи по оформлению нужных документов. Часть вопросов удалось решить на месте, некоторые требуют времени, но ответ все жители обязательно получат.
Общение в формате выездной администрации обязательно будет продолжено, чтобы помощь была максимально эффективной, а защитники Родины знали, что дома их любят, ждут и всегда поддержат.