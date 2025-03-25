Администрация Лобни провела прием для бойцов СВО и их семей

Участники мероприятия также смогли задать свои вопросы руководителям регионального отделения фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и депутату Государственной думы Ирине Родниной.

В городском округе активно работают Центр поддержки военнослужащих и членов их семей и отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое возглавляет фронтовик Александр Бронников. Только в прошлом году в зону проведения специальной военной операции лобненские волонтеры ездили 19 раз. Бойцам везут генераторы, квадрокоптеры, одежду, медикаменты и продукты, а в акциях по сбору гуманитарной помощи принимают участие десятки общественных организаций и тысячи горожан. С родными и близкими солдат и офицеров всегда на связи специалисты городской администрации, а встреча в расширенном формате помогает не только решить многие вопросы, но и еще лучше понять, что волнует людей.

«У нас, к сожалению, иногда бывает, что человек сам тыркается-тыркается, преграды какие-то преодолевает. Потом уже приходит к нам с килограммами обид и сожалений. Вот чтобы этого не случилось, мы поэтому и говорим: обращайтесь. Мы будем это все решать, принимать законы, будут какие-то положения, а где-то это можно решить буквально в одно касание», — отметила Ирина Роднина.