Администрация Лобни передала дроны «Пиранья-10» бойцам СВО

Глава городского округа Анна Кротова вместе с депутатами городского совета Оксаной Букиной и Олегом Веретениным встретились с участником специальной военной операции. В ходе встречи ему передали FPV-дроны «Пиранья-10», необходимые для бойцов.

Анна Владимировна отметила, что современные боевые действия тесно связаны с высокими технологиями. Хотя министерство обороны и обеспечивает военнослужащих всем необходимым, дополнительные дроны всегда будут кстати.

Напомним, что в Лобне активно поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Центр поддержки военнослужащих и их близких функционирует по адресу: улица Мирная, 13 к2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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