Администрация Красногорска передала автомобиль «Урал» бойцам СВО

Бойцы бригады «Святой князь Александр Невский» — это не только профессиональные военные, но и герои многих ключевых сражений. Они участвовали в освобождении населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях. Сегодня, как и сотни красногорцев, они продолжают сражаться за правду и справедливость.

Этот автомобиль стал важным подспорьем для бойцов бригады, которые продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

Дмитрий Волков выразил благодарность Алексею Верещагину и всем бойцам бригады за их стойкость и мужество. Он подчеркнул, что автомобиль «УРАЛ» станет важным помощником в выполнении боевых задач.

«Спасибо Алексею и всем бойцам, которые каждый день освобождают наши земли и приближают будущую Победу», — отметил глава округа.