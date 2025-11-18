Администрация Красногорска передала автомобиль «Урал» бойцам СВО
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков автомобиль «УРАЛ» бригаде «Святой князь Александр Невский». Ключи от машины он вручил командиру подразделения Алексею Верещагину.
Этот автомобиль стал важным подспорьем для бойцов бригады, которые продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.
Бойцы бригады «Святой князь Александр Невский» — это не только профессиональные военные, но и герои многих ключевых сражений. Они участвовали в освобождении населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях. Сегодня, как и сотни красногорцев, они продолжают сражаться за правду и справедливость.
Дмитрий Волков выразил благодарность Алексею Верещагину и всем бойцам бригады за их стойкость и мужество. Он подчеркнул, что автомобиль «УРАЛ» станет важным помощником в выполнении боевых задач.
«Спасибо Алексею и всем бойцам, которые каждый день освобождают наши земли и приближают будущую Победу», — отметил глава округа.