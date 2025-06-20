Администрация Домодедова провела встречу с участниками СВО и их семьями

Встреча в формате выездной администрации прошла в Домодедове. В ней поучаствовали военнослужащие и их родственники.

Мероприятие состоялось в доме культуры «Русь». Участие в нем приняла начальник территориального отдела Лобановского и Краснопутского административных округов Елена Колиденкова.

«Мы в свою очередь должны помочь здесь семьям, чтобы служба у них проходила хорошо, и они были уверены в том, что здесь у них всё в порядке. Мы считаем, что такая форма общения с жителями позволяет решить очень много значимых для них вопросов», — сказала Елена Колиденкова.

Большинство вопросов жителей касались сфер дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, оформления недвижимости и получения льгот.

Всего к представителям администрации в этот день обратились 38 человек. Все просьбы и запросы взяли в работу, решения по ним примут в ближайшее время.