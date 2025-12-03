Администрация Дмитровского округа провела встречу с жителями

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации прошла во взрослой поликлинике в Дмитрове. От участников мероприятия поступило свыше 40 обращений.

Медицинские работники задавали главе Дмитровского округа Михалу Шувалову вопросы, касающиеся ремонта дорог, благоустройства и оказания жилищно-коммунальных услуг.

Одна из жительниц муниципалитета, Юлия Широкова, пришла на встречу с представителями администрации вместе с мамой-медиком. Они попросили Михала Шувалова увековечить память их земляка Дмитрия Германова.

Защитник проживал в поселке Новосиньково. После окончания школы Дмитрий служил в полиции, где проявил себя как ответственный и грамотный сотрудник. Он добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции и погиб при выполнении боевой задачи. Жители села помнят и уважают Дмитрия, они попросили администрацию округа помочь установить в школе, где учился защитник, парту героя. Михаил Шувалов обещал посодействовать в этом вопросе.