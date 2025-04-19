Администрация Чехова провела встречу с военнослужащими

В Чехове впервые состоялась «выездная администрация» для военнослужащих и их родных. На встрече затронули темы, касающиеся льготных выплат.

Жители смогли задать свои вопросы руководителю местной Ассоциации ветеранов СВО Владимиру Мазуру, социальному координатору Фонда «Защитники Отечества» Елене Дорончевой и начальнику Окружного управления социального развития Ольге Орловой. Также на приеме присутствовали депутаты, главный врач и представители профильных управлений и смежных отраслей.

На приеме затронули темы льготных выплат и правил получения земельных участков. Семьи также обращались с просьбами о ремонте и обустройстве дорог, помощи в имущественных делах, организации ремонта квартир и домов, а также устройстве детей в кружки и секции.

Ветеранские организации активно работают как с теми военнослужащими, которые вернулись домой, так и с теми, кто продолжает выполнять свои задачи на передовой в рамках специальной военной операции. Кроме того, в округе ведется сотрудничество с предприятиями, готовыми предложить работу возвращающимся бойцам.