Администрация Богородского округа провела встречу с участниками СВО и их семьями

В Богородском округе состоялся прием участников специальной военной операции и членов их семей. С обращениями горожан работали глава округа Игорь Сухин, депутат Госдумы Александр Толмачев и представители социальных служб.

Игорь Сухин отметил важность внимательного подхода к запросам, касающимся повседневной жизни бойцов и их близких. Основными темами обсуждения стали проблемы с жилищными условиями, капитальный ремонт, трудоустройство и земельные споры.

Один из участников СВО, оставшийся без родителей, обратился за помощью в решении жилищной ситуации, которая требует особого подхода. Администрация планирует сотрудничать с органами опеки для того, чтобы найти лучшее решение.

Александр Толмачев взял под контроль запрос от вдовы погибшего военнослужащего, которая нуждалась в помощи в проведении экспертизы. Глава округа выразил благодарность депутату за его участие и поддержку в сложные для семей бойцов моменты.