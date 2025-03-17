Адаптивный спорт для участников СВО будут развивать в Солнечногорске

Глава городского округа Константин Михальков встретился с участниками специальной военной операции в приемной местного отделения партии «Единая Россия». Они обсудили поддержку бойцов и их семей, адресную помощь, трудоустройство и другие социальные вопросы.

Один из участников специальной военной операции выразил благодарность Константину Михалькову за установку новой системы отопления в квартире его матери, пока он был на фронте, а также за помощь в решении правовых вопросов.

«Пока эти люди служат Родине, наша задача — поддерживать их на гражданке так же, как они защищают нас на передовой», — отметил глава городского округа.

Водителю санитарной машины, который вывозил раненых с поля боя на Купянском направлении, оказали содействие в получении выплат. Он отметил большой вклад Единого центра поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО.

Еще один боец, Герой России, мастер спорта по боксу и тренер детей-инвалидов, предложил сотрудничество с Единым центром. Он выразил желание проводить тренировки по адаптивному боксу для участников специальной военной операции.

«Поддержим инициативу. Будем расширять список спортивных дисциплин, а там и до соревнований дойдем. Это важное дело, которое помогает ребятам восстанавливаться и находить новый смысл жизни», — подчеркнул Константин Михальков.

На встрече также подняли вопрос об обустройстве ливневой канализации в деревне Есипово и ремонте участка на улице Колхозной в Солнечногорске. На дороге в ближайшее время произведут засыпку строительным боем и щебнем и включат в план капитального ремонта.

Глава округа рассказал, что помощь в трудоустройстве и открытии своего дела военнослужащим специальной военной операции смогут оказать организация «Мой бизнес» и Единый центр поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО.