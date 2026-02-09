Адаптивные виды спорта для ветеранов СВО станут доступными в Коломне

В Коломне на базе муниципальных учреждений проводятся бесплатные занятия по различным видам спорта для участников специальной военной операции. Об этом 6 февраля, в день открытия XXV Зимних Олимпийских игр, рассказал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев.

Спортивные направления подобраны таким образом, чтобы учесть особенности здоровья и способствовать быстрой адаптации. Цель — помочь ветеранам вернуться к полноценной жизни и поддержать их на каждом этапе.

Так, в спортивной школе № 1 на улице Дзержинского участники спецоперации могут заниматься настольным теннисом. Уроки проводятся по вторникам и четвергам с 13:30 до 14:30, по пятницам с 11:00 до 12:00.

Бадминтон организован по понедельникам и средам с 10:10 до 11:10 в спортивной школе «Олимпиец» на проспекте Кирова. Спортивное фехтование проводится по четвергам с 19:00 до 22:00 и по субботам с 17:00 до 21:00 в комплексе «Коломенский Кремль».

Для участников с поражением опорно-двигательного аппарата работает адаптивное фехтование в конькобежном центре «Коломна». Занятия идут по будням с 18:00 до 22:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00.

«Занятия адаптивным спортом — важный шаг в комплексной системе поддержки ветеранов. Они дают возможность укреплять здоровье, находить новое увлечение, общаться в коллективе единомышленников», — сказал Алексей Каратеев.