Жители Красногорска отправили 700 кг гуманитарной помощи бойцам СВО

Активисты городского округа и местные депутаты собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников спецоперации. В Курскую область отправили маскировочные сети, сухой душ и теплые вещи для военных.

Особый подарок передал бойцам СВО депутат Государственной думы Сергей Колунов. Он отправил на фронт квадроцикл, на котором будет удобно перемещаться по позициям и перевозить грузы.

Гуманитарную помощь собрали с помощью волонтеров 120-го избирательного округа и центра «Забота». Депутат местного совета Артур Бадретдинов рассказал, что еженедельно с разных территорий избирательного округа отправляются машины в зону СВО. «В этот раз мы везем груз самостоятельно на границу, куда волонтеры не всегда могут попасть», — сообщил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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