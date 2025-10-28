Заявления главного раввина Днепра (Днепропетровска) Шмуэля Каминецкого, что специальная военная операция закончится 15 января следующего года, несостоятельны. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии «Царьграду» .

«Подождем 15 января, а 16 января уже сможем посмеяться», — подчеркнул подпольщик.

По его словам, боевые действия закончатся только тогда, когда такое решение примет Владимир Путин. Лебедев считает, что еврейские религиозные общины города опасаются продвижения российских войск.

Ранее в интернете вспомнили предсказание многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Депутат говорил, что Украина начнет необратимо разваливаться, и в итоге на ее месте образуется шесть-семь регионов.