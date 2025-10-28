«16-го посмеемся»: в подполье оценили предсказание раввина Днепра об окончании СВО
Подпольщик Лебедев: раввин Днепра боится наступления российских войск
Заявления главного раввина Днепра (Днепропетровска) Шмуэля Каминецкого, что специальная военная операция закончится 15 января следующего года, несостоятельны. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии «Царьграду».
«Подождем 15 января, а 16 января уже сможем посмеяться», — подчеркнул подпольщик.
По его словам, боевые действия закончатся только тогда, когда такое решение примет Владимир Путин. Лебедев считает, что еврейские религиозные общины города опасаются продвижения российских войск.
Ранее в интернете вспомнили предсказание многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Депутат говорил, что Украина начнет необратимо разваливаться, и в итоге на ее месте образуется шесть-семь регионов.