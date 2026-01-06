151 ветеран СВО вступил в ассоциацию в Балашихе

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО начало работу в марте 2025 года. За это время его ряды пополнили 151 человек.

Организация занимается всесторонней поддержкой ветеранов спецоперации и их семей, включая психологическую, юридическую и медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве и социальной адаптации. Также Ассоциация помогает в организации детского отдыха, переводе детей на бюджетные места в учебных заведениях и решает другие вопросы.

Возглавляет отделение Герой России Иван Клещерев. Члены организации активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят уроки мужества в школах городского округа.

Вступить в Ассоциацию может любой участник СВО. Для этого необходимо подать заявление по адресу: г. о. Балашиха, Московский проспект, 13 (в будни с 9:00 до 18:00).