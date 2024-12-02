Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей прошел в Воскресенске

Местное отделение «Единой России» отметило свой 23-й день рождения. В честь этого события сторонники партии и члены «Молодой гвардии» организовали занятия по изготовлению свечей для участников спецоперации.

Представительницы «Женского движения „Единой России“» показали всем желающим, как с помощью жестяной банки, расплавленного воска и картона, изготовить такие нужные бойцам СВО предметы. Такие свечи не гаснут на ветру и могут гореть до четырех часов, а при необходимости легко разжигаются снова. Военные с их помощью согреваются в холодную погоду и подогревают пищу.

Депутат окружного совета Андрей Баранов рассказал, что окопные свечи нужны на фронте постоянно, поэтому активисты стараются делать их регулярно. На мастер-классе его участники изготовили более 40 штук.

Кроме того, партийцы организовали сбор очередной партии гуманитарного груза. Все неравнодушные жители муниципалитета могут принести необходимые участникам СВО вещи в местное отделение «Единой России», расположенное на Советской улице, 16а.

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