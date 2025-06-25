Знак свыше? Флаг Украины исчез из родного города Зеленского в первый день саммита НАТО

Мощный порыв ветра сорвал государственный флаг Украины с 75-метрового флагштока в Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Политика Страны» со ссылкой на очевидцев.

Журналисты опубликовали кадры, на которых видно, как сильный ветер отрывает сине-желтое полотнище от мачты. Происшествие случилось в день, когда в Гааге стартовал саммит Североатлантического альянса. Журналисты связали события, увидев в этом нехороший знак. На саммите, по мнению аналитиков The Guardian, Украина перестанет иметь вес.

По данным издания, Украину ожидает минимальное представительство на этом мероприятии. На заседания не пригласили Зеленского, а в итоговом документе страну упомянули лишь кратко. Также не будут проводить и Совет НАТО — Украина на высшем уровне.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что несколько стран-участниц не хотят видеть Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге. Его слова привел RT.