Жители Балашихи собрали более 12 тонн гуманитарного груза для новых регионов

Жители Балашихи собрали для новых регионов более 12 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобиль «Газель», медикаменты, продовольствие, одежду и воду. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Также жители города передадут 280 продуктовых наборов и 800 пар специальной обуви для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Все перечисленное доставят по запросам в ближайшее время.

Собрать помощь помогали депутаты Мособлдумы, городского совета Балашихи, представители администрации, включая главу Сергея Юрова, а также общественники и простые горожане.

«В Балашихе уже стало доброй традицией оказывать помощь нашим землякам. Нам поступают заявки по запросам, мы доставляем все необходимое», — заявил депутат городского совета Андрей Холод.

Всего в Балашихе действуют два постоянных пункта сбора помощи — в здании городской Общественной палаты и в местном отделении партии «Единая Россия».

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