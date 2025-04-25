Жена Порошенко подала судебный иск о разделе имущества

Иск о разделе совместно нажитого имущества семьи бывшего президента Украины Петра Порошенко поступил в Крыжопольский районный суд Винницкой области. Истцом по делу выступила бывшая первая леди страны Марина Порошенко. Об этом со ссылкой на данные судебного реестра сообщило украинское издание Liga.net .

Журналисты выяснили, что предварительное заседание состоится 29 апреля. Дело пройдет по общему исковому производству, так как заявленная в иске сумма составила 17,1 миллиарда гривен (448,7 миллиона долларов, или 41,5 миллиарда рублей), что превышает лимит для упрощенного производства.

Представляющий интересы бывшего президента Украины адвокат Игорь Головань заявил, что процесс раздела имущества никак не связан с разводом пары.

Журналисты не исключили, что судебным разделом имущества Порошенко выведет часть собственности из-под введенных против него властями Украины санкционных ограничений.

Украинский лидер Владимир Зеленский включил бывшего президента Украины в список предпринимателей, подпадающих под персональные санкции.

Все фигуранты списка лишились государственных наград, получили запрет на выезд с территории страны, а их активы заблокировали.

Кроме Порошенко, под ограничения подпали предприниматели Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов и бывший депутат Верховный рады Виктор Медведчук.