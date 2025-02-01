Землетрясение произошло в Полтавской области

Подземные толчки ощутили жители Полтавской области Украины. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило издание «Общественное» .

По данным украинского Главного центра специального контроля, сейсмическую активность зафиксировали в двух районах Полтавской области.

Первый эпицентр с магнитудой 3,0 находился в Черневецком районе недалеко от сел Мазуровка и Кованчик. Второй с магнитудой 2,9 — в Лубенском районе рядом с дачным поселком Факел.

До этого землетрясение в Полтавской области фиксировали в начале ноября прошлого года. Эпицентр находился в районе села Васьки Полтавского района и его магнитуда составила 3, что считается едва ощутимым.

В минувший четверг, 30 января, Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,3 на Аляске. Эпицентр находился к юго-востоку от города Николай на глубине 8,8 километра.