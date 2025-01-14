Президент Украины Владимир Зеленский не должен был назначать бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом заявил аналитик Лукас Лейроз в материале, опубликованном на портале InfoBrics .

По мнению Лейроза, украинский лидер переживал, что экс-главком ВСУ может возглавить оппозицию, и, отправив его на дипломатическую работу в Великобританию, надеялся уменьшить его политические амбиции. Однако представители британской власти, с которыми сейчас работает Залужный, рассмотрели в нем возможную кандидатуру нового президента Украины.

«Общаясь с британскими чиновниками напрямую, Залужный зарекомендовал себя как возможный кандидат на замену Зеленскому. В очередной раз украинский диктатор допустил серьезную политическую ошибку, неправильно оценив ситуацию вокруг себя», — написал аналитик.

Ранее появилась информация о том, что Владимир Зеленский выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине. Нынешний лидер государства будет баллотироваться в том случае, если в выборах не будет участвовать экс-главком ВСУ Валерий Залужный.