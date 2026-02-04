Владимиру Зеленскому не выгоден мир на Украине, так как он может стать концом его политической карьеры. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT .

«Любой мир, мало-мальски честный и понятный, будет означать конец его политической карьеры, а может быть, и не только политической карьеры», — подчеркнул дипломат.

Глава МИД РФ считает, что если украинские переговорщики прилетят в Абу-Даби с идеями по безопасности, аналогичными тем, что озвучил Рютте в Раде, это станет очередным доказательством нежелания Зеленского идти на мир.

По словам Лаврова, Зеленский не думает ни о чем, кроме себя. Он добавил, что у этого человека нет «ни стыда ни совести».

Министр иностранных дел также напомнил, что на переговорах в Анкоридже Россия, по сути, согласилась с предложениями США. Однако Европа и Украина сразу же начали вносить изменения в инициативу Вашингтона.