Зеленскому не нужен мир на Украине — Лавров
Лавров: мир на Украине может стать концом карьеры для Зеленского
Владимиру Зеленскому не выгоден мир на Украине, так как он может стать концом его политической карьеры. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT.
«Любой мир, мало-мальски честный и понятный, будет означать конец его политической карьеры, а может быть, и не только политической карьеры», — подчеркнул дипломат.
Глава МИД РФ считает, что если украинские переговорщики прилетят в Абу-Даби с идеями по безопасности, аналогичными тем, что озвучил Рютте в Раде, это станет очередным доказательством нежелания Зеленского идти на мир.
По словам Лаврова, Зеленский не думает ни о чем, кроме себя. Он добавил, что у этого человека нет «ни стыда ни совести».
Министр иностранных дел также напомнил, что на переговорах в Анкоридже Россия, по сути, согласилась с предложениями США. Однако Европа и Украина сразу же начали вносить изменения в инициативу Вашингтона.