Зеленского уличили в геноциде из-за давления на УПЦ
Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде из-за митрополита Арсения
Жестокое отношение к митрополиту Святогорскому Арсению во время слушаний — это геноцид, устроенный лично главой киевского режима. Об этом заявил в Telegram-канале народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский», — написал он.
Дмитрук обвинил президента Украины в преследовании митрополита, а также в том, что он ненавидит православие и все, что с ним связано.
Депутат напомнил, что с 30 октября ежедневно проходят заседания по делу митрополита Арсения, которые длятся много часов. Во время одного из них представитель духовенства почувствовал сильное недомогание и ему вызвали скорую помощь.
Ранее СБУ завела на священнослужителя уголовное дело по обвинению в госизмене. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В 2024 году митрополита поместили в СИЗО.