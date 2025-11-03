Зеленского уличили в геноциде из-за давления на УПЦ

Жестокое отношение к митрополиту Святогорскому Арсению во время слушаний — это геноцид, устроенный лично главой киевского режима. Об этом заявил в Telegram-канале народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Это геноцид и проводит его один человек — Зеленский», — написал он.

Дмитрук обвинил президента Украины в преследовании митрополита, а также в том, что он ненавидит православие и все, что с ним связано.

Депутат напомнил, что с 30 октября ежедневно проходят заседания по делу митрополита Арсения, которые длятся много часов. Во время одного из них представитель духовенства почувствовал сильное недомогание и ему вызвали скорую помощь.

Ранее СБУ завела на священнослужителя уголовное дело по обвинению в госизмене. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В 2024 году митрополита поместили в СИЗО.