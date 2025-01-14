Зеленский ввел санкции против оператора платежной системы «Мир»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России, 140 разных субъектов», — сказал Зеленский.

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины. Из него следует, что меры будут действовать в течение 10 лет. Они охватят 75 физических и 65 юридических лиц. Помимо НСПК, в перечень включили платежную систему «Золотая Корона». Санкции подразумевают блокировку активов, остановку операций и финансовых обязательств.

Ранее психиатр назвал причины странного поведения Зеленского. По словам специалиста, украинский президент долго находился в состоянии сильного стресса, а сейчас у него наблюдается «высокая степень утраты контроля».