Зеленский ввел санкции против двух сыновей Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел 10-летние санкции против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Указ опубликовали на официальном сайте украинского лидера.

Под ограничения попали Виктор и Дмитрий Лукашенко. Также в санкционный список включили начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павла Муравейко.

Всего новые меры затронули 16 граждан Белоруссии. В отношении них применили стандартный пакет ограничений, включающий блокировку активов, прекращение торговых операций, остановку экономических и финансовых обязательств, отмену официальных визитов, а также лишение государственных наград Украины без ограничения срока.

Кроме того, санкции ввели против 11 белорусских предприятий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский получает огромное удовольствие от того, что возглавляет процесс возрождения нацизма.