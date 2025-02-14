Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе
RFI: желание Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты
Желание главы киевского режима Владимира Зеленского выступить на предстоящем саммите Африканского союза спровоцировало протесты среди делегатов. Об этом сообщила радиостанция RFI.
По информации источника журналистов, президент Украины не отказался от попыток добиться расположения лидеров стран Африки. Его не пригласили на саммит АС, но позволили выступить по видеосвязи, что привело к протестам представителей ряда стран, в том числе Анголы.
Один из парламентариев рассказал, что ангольский лидер Жоау Лоуренсу не хочет начинать первый день в должности главы организации с выступления Зеленского.
«Это невозможно», — подчеркнул он.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что перед приходом к власти Зеленский просил у украинцев прощения за ошибки предыдущего руководства, а теперь сам совершает преступления на посту.