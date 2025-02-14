Желание главы киевского режима Владимира Зеленского выступить на предстоящем саммите Африканского союза спровоцировало протесты среди делегатов. Об этом сообщила радиостанция RFI .

По информации источника журналистов, президент Украины не отказался от попыток добиться расположения лидеров стран Африки. Его не пригласили на саммит АС, но позволили выступить по видеосвязи, что привело к протестам представителей ряда стран, в том числе Анголы.

Один из парламентариев рассказал, что ангольский лидер Жоау Лоуренсу не хочет начинать первый день в должности главы организации с выступления Зеленского.

«Это невозможно», — подчеркнул он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что перед приходом к власти Зеленский просил у украинцев прощения за ошибки предыдущего руководства, а теперь сам совершает преступления на посту.