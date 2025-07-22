Зеленский снова решил сделать Умерова главой делегации на переговорах

На Украине начали формировать делегацию для очередного раунда переговоров с Россией. Возглавлять ее вновь будет Рустем Умеров.
О том, что бывший министр обороны республики не только останется в составе делегации, но и останется ей руководить, объявил сегодня президент Владимир Зеленский.
Дата проведения нового раунда переговоров пока не объявлена. В СМИ появлялась информация, что это может произойти на этой неделе.
Ожидается, что местом встречи российской и украинской делегаций вновь станет Стамбул.
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