Зеленский снова решил сделать Умерова главой делегации на переговорах

Умеров снова будет возглавлять делегацию Украины на переговорах с Россией

Liu Lei/XinHua
Фото: Liu Lei/XinHua/www.globallookpress.com

На Украине начали формировать делегацию для очередного раунда переговоров с Россией. Возглавлять ее вновь будет Рустем Умеров.

О том, что бывший министр обороны республики не только останется в составе делегации, но и останется ей руководить, объявил сегодня президент Владимир Зеленский.

Дата проведения нового раунда переговоров пока не объявлена. В СМИ появлялась информация, что это может произойти на этой неделе.

Ожидается, что местом встречи российской и украинской делегаций вновь станет Стамбул.

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