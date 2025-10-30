Украина готова пойти на серьезные уступки ради мирных переговоров. Зеленский в рамках таких подвижек может разрешить вопрос урегулирования по русскому языку и прекратить гонения на УПЦ, сообщил в социальных сетях украинский нардеп Владимир Вятрович.

По его словам, такое решение может быть связано с внешним давлением со стороны Евросоюза. Законопроект предполагал лишить не только русский, но и молдавский язык защиты Европейской хартии.

Украинская газета «Страна» увязывает новость о языке с инсайдом о проекте Киева и Евросоюза по прекращению огня. В этом документе, помимо прочего, говорится о взаимном уважении языков, культур и религий.

Авторы материала предположили, что Зеленский готовится предоставить русскому языку на Украине статус государственного, а также отменить запрет УПЦ — как часть условий мирного урегулирования конфликта.

«Страна» называет подобный сдвиг «тектоническим». Редакция газеты полагает, что, если такой подход будет принят, это станет серьезным пересмотром прежней линии Киева.

Власти Украины неоднократно говорили, что не пойдут на изменения внутренней политики ради прекращения конфликта. Теперь же эта ситуация кардинально изменилась.

Вопрос признания русского языка на Украине, как и прекращение гонений на УПЦ, — одни из параметров Москвы по мирному завершению украинского кризиса.