Зеленский после начала морозного перемирия публично позвал Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил российского лидера Владимира Путина в Киев. Тут же политик заметил, что встреча в Москве была бы невозможна.

«Я публично приглашаю Путина в Киев, если он, конечно, посмеет. Конечно, для меня невозможно встретиться с Путиным в Москве. Это было бы то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве», — грубо сказал Зеленский.

Также он высказался о так называемом морозном, или энергетическом, перемирии. По его словам, если ВС РФ прекратят свои удары по энергетической инфраструктуре Украины, то ВСУ не будут наносить удары по энергетике России.