Если трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины не состоится, антироссийские санкции необходимо ужесточить. Об этом американского лидера Дональда Трампа попросил глава киевского режима Владимир Зеленский .

«Надо сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия», — выразил он уверенность.

Санкции Зеленский назвал действенным инструментом и пояснил, что в беседе с Трампом попросил их усилить, если трехсторонней встречи не будет или если российская сторона решит уклониться от «честного окончания» конфликта.

«Необходимо надежно и долгосрочно обеспечить безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов», — сказал президент Украины.

Он добавил, что все важные для страны вопросы нельзя обсуждать без ее участия, в том числе территориальный.

В ЕС уже заявили о готовности продолжить санкционное давление на Россию и пообещали его расширить.