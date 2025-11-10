Guardian: Зеленский заявил о страхе союзников по теме отправки войск на Украину

Запад не хочет отправлять свои войска на Украину, поскольку боится реакции общества в своих странах. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Guardian .

Он признал, что к вопросу вероятного ввода иностранного военного контингента необходимо подходить очень осторожно. Зеленский добавил, что при чрезмерном давлении на союзников в этом направлении страна рискует потерять как финансовую, так и военную поддержку.

«Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну», — сказал президент Украины.

Зеленский также назвал решение о прямом военном участие суверенным выбором любого государства. Однако добавил, что именно страх западных лидеров оказаться непосредственными участниками полномасштабного конфликта сказывается на промедление с таким шагом.

Украинский лидер добавил, что планирует заказать 27 ЗРК Patriot у американских производителей. Европа, по его словам, могла бы пока предоставить уже имеющиеся у нее системы ПВО.

На вопрос о достаточности помощи от ЕС и Великобритании Зеленский ответил в излюбленной манере.

«Этого никогда не бывает достаточно», — сказал он.

С журналистом The Guardian Зеленский беседовал в Мариинском дворце в Киеве. Во время интервью погас свет и пропал звук. Не исключено, что блэкаут инсценировали, чтобы показать «страдания» киевского режима.