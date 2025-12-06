Зеленский экстренно засобирался в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправиться в Лондон в понедельник, 8 декабря. Об этом он сообщил изданию «РБК-Украина» .

«В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что встреча может быть в понедельник», — заявил глава киевского режима.

Зеленский отметил, что предстоит разговор с делегацией Украины, которая сейчас находится в США в рамках переговоров о мирном плане по урегулированию конфликта администрации Дональда Трампа.

«Жду, когда поговорю с США и нашей командой. Если все активно, то мы будем в Лондоне», — добавил он.

Также Зеленский все еще ждет доклада от секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах переговоров с американской стороной.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и США доработали мирное соглашение. Он отметил, что участники встречи во Флориде обсудили новые перспективы реализации шагов на фронте и последствия в случае срыва договоренностей, писали «Известия».