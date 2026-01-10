Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании новых операций Службы безопасности Украины против России. Об этом он сообщил после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой в телеграм-канале.

По словам Зеленского, Хмара доложил о деталях операций, которые были проведены в последнее время. Президент отметил, что раскрывать их содержание публично пока преждевременно, однако, по его оценке, ожидаемые результаты были достигнуты.

Новые операции уже утверждены. Зеленский добавил, что СБУ продолжает противодействие диверсионной деятельности и сотрудничеству с российской стороной, а любую деятельность российских структур на территории Украины назвал блокируемой.

В начале января 2026 года глава СБУ Василий Малюк объявил об отставке. После этого временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили начальника центра специальных операций «А» Евгения Хмару. Тогда Зеленский заявлял, что опыт украинских спецподразделений и ЦСО «А» СБУ планируется масштабировать, а также сообщал об обсуждении дальнейшего развития службы и подготовке новых специальных операций.