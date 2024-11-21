Залужный назвал конфликт на Украине началом третьей мировой войны

Привлечение Россией военных из Северной Кореи для участия в украинском конфликте положило начало третьей мировой войне. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Его заявление привела газета «Украинская правда» .

Залужный подчеркнул, что 2024 год можно считать началом нового глобального конфликта, потому что на стороне России оказались Иран и Китай.

«Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи, летят иранские „Шахеды“ и ракеты северокорейского производства, а в российских снарядах применяют китайские детали», — перечислил он.

Бывший главнокомандующий украинских войск добавил, что конфликт еще можно остановить на территории его страны и не дать выплеснуться дальше, чтобы вспыхнул весь мир. Но западные страны пока этого не поняли.

«Я считаю, что мировая война, добро пожаловать, началась», — подытожил Залужный.

В середине июля прошлого года постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал смехотворными обвинения военных в использовании иранских дронов. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с беспилотником, назвав его «Шахедом».

Небензя пояснил, что у настоящего иранского дрона только размах крыльев составляет более двух метров. Но, судя по опубликованному Зеленским кадру, его рост должен превышать 2,5 метра.