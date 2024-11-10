«Заложат мину». Украину ждут социальные войны из-за закона о найденном огнестреле

На Украине гражданским разрешили применять огнестрельное оружие во время боевых действий. Найденный огнестрел украинцы смогут забрать себе и использовать при необходимости. Ведущая 360.ru обсудила с военным волонтером и экспертом Алексеем Живовым, может ли теперь любая потасовка превратиться в перестрелку и столкнется ли Украина с бандитским беспределом.

Живов предположил, что в Киеве просто осознали невозможность изъятия того гигантского количества оружия, которое они сами же и раздали населению в 2022 году. Украинские власти хотят, чтобы люди пришли, поставили огнестрел на учет и дальше хранили его уже на законных основаниях.

«А дальше, когда посмотрят по легализации, будут подкручивать гайки», — сказал собеседник 360.ru.

На вопрос, стоит ли надеяться на благоразумие украинцев, имеющих на руках оружие, он ответил, что это единственный способ мирного существования в соседней стране.

«Если на Украине выйдет не так, то нам это только на руку. Мало того, что у них неудачи на фронте, они себе еще заложат мину под социальные войны вооруженных групп граждан», — подчеркнул он.

Живов пояснил, что Украина находится в невротизированном состоянии, что вполне объяснимо, так как людей годами обрабатывали пропагандой. Собеседник 360.ru также напомнил, что у многих украинцев произошли семейные трагедии.

«Люди потеряли близких, у кого-то дома были разрушены, кто-то вынужден был уехать и так далее. Какое-то количество людей может приобрести оружие с целью личной мести», — сказал он.

Ранее представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что гражданские могут использовать найденное оружие. Разрешение действует в период военного положения при условии обязательной регистрации огнестрела.