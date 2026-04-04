Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала решение президента Украины Владимира Зеленского наградить главу дипломатии ЕС Кайю Каллас орденом княгини Ольги I степени. Свою позицию она изложила в телеграм-канале .

По словам Захаровой, заслуги Каллас, за которые ей вручили награду, вызывают вопросы. Она обвинила европейского политика в поддержке милитаризации Украины, отказе от мирных инициатив и разжигании конфликта. Дипломат также подчеркнула, что орден носит имя княгини Ольги, сыгравшей важную роль в распространении христианства на Руси, и усомнилась в уместности такого награждения на фоне политики Киева в отношении церкви.

Захарова заявила, что происходящее является «сатанизмом»*, указав на противоречие между историческим значением награды и современными решениями украинских властей.

Ранее Каллас заявила, что позитивных новостей о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро нет.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России.