Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги

Публикации о взрывах появились на фоне объявления в регионе воздушной тревоги. Чуть позже сирены включили в самой столице Украины — спустя несколько минут после сообщений о взрывах под Киевом. Кроме того, тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

В ночь на 19 августа появились сообщения о мощных взрывах в Киеве. Сирены воздушной тревоги включили в городе в 02:41 по местному времени. До этого сильные взрывы прогремели в Винницкой и Днепропетровской областях.

За день до этого стало известно об еще одних взрывах в Киеве. Они также прозвучали на фоне воздушной тревоги.