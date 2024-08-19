Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги

Фото: Unsplash

В Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Публикации о взрывах появились на фоне объявления в регионе воздушной тревоги. Чуть позже сирены включили в самой столице Украины — спустя несколько минут после сообщений о взрывах под Киевом. Кроме того, тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.

В ночь на 19 августа появились сообщения о мощных взрывах в Киеве. Сирены воздушной тревоги включили в городе в 02:41 по местному времени. До этого сильные взрывы прогремели в Винницкой и Днепропетровской областях.

За день до этого стало известно об еще одних взрывах в Киеве. Они также прозвучали на фоне воздушной тревоги.

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