«Вызвал смех в Раде». Депутаты оценили украинский язык Арахамии

Депутаты Верховной рады рассмеялись во время выступления руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на украинском языке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Арахамия высказался о введении в стране Национального дня молитвы. Издание опубликовало видео с реакцией парламентариев на речь коллеги.

«Суржик Давида Арахамии вызвал смех в Верховной Раде», — уточнил канал.

В своей речи он заявил, что эта инициатива, к сожалению, немного запоздала, но при этом произнес последнее слово в украинском исполнении так, что оно прозвучало нецензурно. Арахамию не смутила реакция депутатов и он невозмутимо продолжил, даже не улыбнувшись.

При этом на кадрах видно, как спикер Рады Руслан Стефанчук от смеха схватился за лицо.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Рытиков Максим рассказал, что командование заставляло его разговаривать на украинском языке, а он его не понимает, сообщили «Известия».

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Владимир Зеленский и его окружение за кадром всегда говорят только на русском языке.