ВСУ заменили штурмовиков женскими войсками под Кременной

ВСУ перебросили женские войска к городу Кременная в Донбассе, ими заменили одну из штормовых групп мобилизованных военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Под Кременной средствами объективного контроля на стороне противника обнаружено подразделение из числа женщин», — заявил собеседник агентства.

По его данным, женщины теперь удерживают оборону на этом участке вместо мобилизованных. При этом эффективность военных женщин крайне низкая.

Женскую роту ВСУ заметили в зоне специальной военной операции еще в начале этого года. Она появилась на позиции на Кременском участке фронта в Донбассе. По предварительным данным, женские войска состоят из добровольцев.