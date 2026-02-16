В рядах ВСУ царит безысходность, отмечает NYT . Украинские военные осознали, что рассчитывать не на кого: мир не спешит их спасать. Зрители жестокого спектакля, устроенного киевским руководством, настойчиво требуют развязки, пусть даже и не в пользу Украины.

«Урок прошедшего года, к лучшему это или к худшему, заключается в том, что мир не торопится нас спасать. Президент Трамп ясно дал понять, что его приоритет — урегулировать конфликт как можно скорее, на любых условиях, как получится», — написала украинская журналистка Наталья Гуменюк.

Конфликт уже не кажется временной заминкой, а стал реальностью, добавила она.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отметил, что киевскому режиму не остается ничего, кроме как принять реальность. Ставка на западные подачки провалилась, а национальная промышленность и человеческие ресурсы на исходе.