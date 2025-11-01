Вскрылась смешная правда о супер-оружии Зеленского. Стоит ли бояться Москве?

В ролике о «Фламинго» нашли кадры из фильма 1965 года и запусков «Томагавков»

Западные блогеры усомнились в подлинности презентации украинской ракеты «Фламинго» — и в самом существовании этого оружия. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры» .

Первые же кадры показались блогерам удивительно похожими на фильм «Операция „Арбалет“» 1965 года. Здесь по небу пролетает немецкая ракета V-1, силуэт которой похож на «Фламинго».

Запуск «Фламинго» на презентации оказался пуском все той же V-1. Притом на сей раз речь идет уже о SGI-видео, которое создал в нейросетях американский оружейный энтузиаст. Кадры отзеркалены и затемнены.

Дальше зрителям показывают V-1 с другого ракурса, а затем демонстрируют пуск американской ракеты Tomahawk.

О том, что Украина не имеет возможности производить дальнобойные ракеты, ранее рассказывал в беседе с 360.ru профессор Андрей Кошкин.