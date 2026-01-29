«Все удары — на стоп». Вброс об «энергетическом перемирии» появился в украинских пабликах
Украинские паблики начали распространять данные о том, что Киев якобы сумел добиться от Москвы «энергетического перемирия», поэтому с полуночи любые удары по объектам энергетической инфраструктуры якобы поставлены на стоп. На эти сообщения обратил внимание российский военный корреспондент Юрий Котенок.
«Официального подтверждения нет. Не исключен вброс», — добавил он.
Украинское издание «Страна» при этом опровергло сообщения местных пабликов и каналов на этот счет. В качестве аргумента журналисты привели данные Воздушных сил ВСУ.
Согласно их сводке, в воздушном пространстве фиксировали несколько БПЛА.