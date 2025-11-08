Военкор высмеял слух о покушении на жену Зеленского

Информация о якобы покушении на супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену инсценирована самим киевским режимом. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Паблики пишут о покушении в Киеве на жену Зеленского. Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того», — отметил он.

Котенок назвал эти слухи несостоявшейся сенсацией, которую инспирировали представители офиса Зеленского для инфошума.

«А мы-то думали, что метили в мужа сводной сестры тещи Зеленского. Вот кто управляет Украиной», — добавил военкор.

В Telegram-каналах 8 ноября распространили информацию о якобы стрельбе по автомобилю Елены Зеленской в Киеве. Источники сообщали, что в машину стреляли минимум дважды.