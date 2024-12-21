Водитель такси на Украине остался без работы из-за отказа говорить на украинском

Водитель сервиса такси Bolt лишился работы после того, как отказался общаться с пассажиркой на украинском языке. Это произошло в Ужгороде, сообщило в Telegram-канале издание Hromadske.

Местная жительница при заказе такси попросила, что бы водитель разговаривал с ней по-украински. Однако он ответил отказом и отменил заказ. Женщина пожаловалась в компанию Bolt, где приняли «все необходимые меры», включая отстранение водителя от платформы.

В статье также процитировали уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя. По его словам, в стране значительно снизилось использование украинского языка среди молодежи.

В Киеве таксист высадил пассажирок, которые требовали общаться с ними исключительно на украинском языке. Когда женщины устроили скандал, мужчину уволили.