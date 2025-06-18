Во Франции разоблачили сотни солдат ВСУ с нацистской символикой
Le Monde: сотни боевиков ВСУ открыто используют нацистскую символику
Более 300 боевиков ВСУ используют нацистскую символику. Часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию, сообщило издание Le Monde.
Журналисты отметили, что за 10 дней в социальных сетях нашли более 350 украинских военных, которые афишируют подобные символы. По меньшей мере 200 из них принадлежат к 3-й штурмовой бригаде.
Авторы материала также обнаружили фотографии одного из солдат этой бригады, который развернул нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.
«Многие из солдат не скрывали своей симпатии к неонацистам. И французская армия не могла этого не замечать: один из солдат имел татуировку СС прямо на виске», — указали в расследовании.
Также обучение членов данной бригады проводили Испания, Германия, Латвия, Великобритания и Канада на территории Великобритании. В ФРГ сообщили, что отправили обратно семь солдат, у которых обнаружили нацистскую символику.
В Минобороны Франции изданию отметили, что отбором солдат для обучения занимаются власти Украины.
Ранее газета The New York Times опубликовала статью об украинских войсках. В статье упомянули, что боевики ВСУ часто носят на своей форме нашивки с символами, пришедшими из нацистской Германии.