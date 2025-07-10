Власти Харьковской области ускорили эвакуацию людей из 325 населенных пунктов

В Харьковской области начали эвакуацию населения из 325 населенных пунктов. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Шевченковской общине Купянского района продолжается обязательное переселение людей.

Синегубов отметил, что направления в сторону Купянска остаются самыми сложными для региона. Он подчеркнул, что власти вынуждены увеличивать темпы эвакуации.

Глава Харьковской ОВА добавил, что, если процесс не ускорится, местным властям придется перейти к принудительному вывозу людей.

Ранее RT сообщил, что ВСУ атаковали группу мирных жителей при попытке эвакуироваться из села Богатырь на западе ДНР.