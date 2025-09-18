Виллы в США. Какую недвижимость нашли у семьи экс-министра обороны Украины

У семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова оказалась недвижимость в США. Информацию об этом распространила украинская организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

По ее данным родственникам Умерова принадлежат четыре виллы в Майами, квартиры в Нью-Йорке и Флориде. Зарегистрированная на одной из вилл компания выплачивает жене экс-министра обороны Украины Лейле Умеровой, около 24 тысяч долларов в год.

В пресс-службе СНБО уточнили, что семья брата Умерова и его родители действительно живут в названных объектах недвижимости, но чиновник к этому отношения не имеет.

Ранее в Турции раскрыли коррупционную схему окружения украинского президента Владимира Зеленского.