В США предрекли Зеленскому удар с Украины

WP: окружение Зеленского может сместить его на фоне охлаждения отношений с США

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться власти из-за того, что выбрал неверную стратегию ведения диалога с Соединенными Штатами. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По мнению автора статьи, Зеленский сейчас находится в одной из самых политически опасных ситуаций после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер отложил подписание сделки по добыче полезных ископаемых, приостановил военную помощь Украине и ограничил обмен разведданными.

В результате украинский лидер спустя неделю после скандала любыми путями старается восстановить отношения с Белым домом, отметили в статье.

«А между тем окружение Зеленского использовало эту возможность, чтобы договориться с его внутренними политическими соперниками. Это может привести к окончанию его лидерства, так как там заговорили о проведении выборов в военное время», — подчеркнул автор.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет извиняться за поведение Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме. По мнению украинской стороны, украинский лидер сделал все правильно.