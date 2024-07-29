Появились фото украинских наемников из Африки, работающих на стороне сепаратистов из племени туарегов. Кадры оказались в распоряжении RT .

Журналисты рассказали, что фото хотел опубликовать администратор военного Telegram-канала Grey Zone Никита, которого знают под псевдонимами Белый и Пятисотый, однако он не успел. По предварительным данным, мужчина погиб в ходе атаки туарегов в Мали.

У Никиты были данные, что сепаратистов отправляют на Украину и обучают там управлению FPV-дронами. Как рассказал источник журналистов, Белый хотел в последний раз отправиться туда, а затем опубликовать изученные материалы.

Ранее командир штурмового отряда с позывным Шустрый рассказал, что спецназовцы «Ахмата» уничтожили наемников из Колумбии во время захвата блиндажа на позициях ВСУ. Как отмечал руководитель института анализа и менеджмента политики на Украине Руслан Бортник, украинской стороне придется искать новых бойцов для армии в Азии и Африке.